Глава ЗСУ розповів про стан забезпеченості військовими запасами

04 февраля 2022, 12:30

Україна має усі необхідні запаси військового призначення. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в ефірі ток-шоу Право на владу.

"Ми, військові люди, говоримо про військові запаси, про оперативні запаси та про стратегічні запаси. На сьогоднішній день вони всі майже заповнені до тих норм, які необхідні. І цього буде достатньо, щоб провести і перші, і наступні операції", - сказав Залужний.

За його словами, з боку ЗСУ відстежується вся діяльність армії Росії.

"На сьогоднішній день вздовж державного кордону ми бачимо зосередження військової техніки та особового складу, які туди прибувають... Є такі військові частини та підрозділи, які здійснюють постійне переміщення. Це стосується також території тимчасово окупованого Криму. Якщо уважно проаналізувати, то стан, в якому зараз ці угруповання перебувають, то я визнаю це як військова людина, що так, він нас турбує", - сказав він.

Разом з тим, Залужний зазначив, що якщо "дивитись принципово, і з військової точки зору, і проаналізувати можливості до здійснення тих чи інших заходів, то на сьогоднішній день такої загрози немає".

"Це найбільше схоже на більш такий, мабуть, психологічний тиск. Тому жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися, не потрібно, найголовніше, піддаватися паніці", - заявив головнокомандувач ЗСУ.