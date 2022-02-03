На Донеччині чоловік забив до смерті дитину з інвалідністю, намагаючись навчити ходити

04 февраля 2022, 13:00

Мешканцю м. Курахове Донецької області повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства малолітньої дитини. Про це у п'ятницю, 4 лютого, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що у січні 2022 року чоловік перебував вдома зі своєю співмешканкою та трьома малолітніми дітьми.

Уночі він узяв за руки 3-річного хлопчика, який з народження не міг самостійно рухатися, і примушував його ходити. Коли дитина почала плакати, підозрюваний побив її. Хлопчик помер.

"Вранці чоловік поклав тіло дитини в сумку, відніс до занедбаної ділянки садового товариства за два кілометри від будинку, де закопав", - йдеться у повідомленні.

Про зникнення одного з онуків до поліції повідомила бабуся дитини.

Чоловіка затримали. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Як встановила судмедекспертиза, хлопчик помер унаслідок тупої травми голови із крововиливом під тверду мозкову оболонку.

Досудове розслідування триває.