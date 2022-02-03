Ердоган готує зустріч Зеленського та Путіна

04 февраля 2022, 13:30

Президент Туреччини Таїп Ердоган, повертаючись із Києва, під час бесіди з журналістами на борту літака заявив про досягнення домовленості з президентом України Володимиром Зеленським про організацію його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляє CNN TÜRK.

За словами Ердогана, країни Заходу досі нічого не зробили для зниження напруженості між Росією та Україною, і що в Європі є серйозна проблема щодо вирішення цього питання.

"Цього разу я маю сказати це дуже чітко. Якщо звернути увагу на цей процес (напруженість між РФ та Україною, – ред.), то, на жаль, Захід досі нічого не зробив для вирішення цього питання… Я надаю великого значення зустрічі з паном Путіним з цього питання, тому що на зустрічі із Зеленським я побачив, що у нас вже є домовленість з цих питань. Наразі в Європі є серйозна проблема щодо вирішення цього питання", - зазначив Ердоган.

Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, Москва не відкидає жодних переговорних форматів, у тому числі зустріч президентів РФ і України Володимира Путіна та Володимира Зеленського в Туреччині, однак жодних домовленостей щодо цього немає, пише Интерфакс.

"Що стосується ініціативи організації на турецькій землі зустрічі Путіна та Зеленського - тут поки що розуміння немає, тому і прикладної розмови з цього приводу теж немає", - сказав Пєсков.

Коментуючи можливий візит Путіна до Туреччини, Пєсков сказав, що йдеться, перш за все, про двосторонній формат.

"Це проведення Вищої ради, міжправкомісії тощо", - заявив він.