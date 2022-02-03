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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
05 февраля 2022, 09:00

Запрацювала "гаряча лінія" тероборони

Розпочала роботу "гаряча лінія" Командування Сил територіальної оборони ЗС України. Про це повідомляє АрміяInform у п'ятницю, 4 лютого.

Тепер за телефоном "гарячої лінії" за номером 0800507028 українці зможуть отримати відповіді на поширені запитання:

як вступити на військову службу за контрактом до підрозділів Сил територіальної оборони;

як вступити на військову службу за контрактом у резерві до підрозділів Сил територіальної оборони;

порядок проходження служби та гарантії військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони.

Дзвінки на гарячу лінію є безкоштовними.

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