05 февраля 2022, 09:00 Запрацювала "гаряча лінія" тероборони Розпочала роботу "гаряча лінія" Командування Сил територіальної оборони ЗС України. Про це повідомляє АрміяInform у п'ятницю, 4 лютого. Тепер за телефоном "гарячої лінії" за номером 0800507028 українці зможуть отримати відповіді на поширені запитання: як вступити на військову службу за контрактом до підрозділів Сил територіальної оборони; як вступити на військову службу за контрактом у резерві до підрозділів Сил територіальної оборони; порядок проходження служби та гарантії військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони. Дзвінки на гарячу лінію є безкоштовними. Твитнуть Загрузка... Загрузка...