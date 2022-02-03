Розпочала роботу "гаряча лінія" Командування Сил територіальної оборони ЗС України. Про це повідомляє АрміяInform у п'ятницю, 4 лютого.
Тепер за телефоном "гарячої лінії" за номером 0800507028 українці зможуть отримати відповіді на поширені запитання:
як вступити на військову службу за контрактом до підрозділів Сил територіальної оборони;
як вступити на військову службу за контрактом у резерві до підрозділів Сил територіальної оборони;
порядок проходження служби та гарантії військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони.
Дзвінки на гарячу лінію є безкоштовними.