05 февраля 2022, 13:00

В Україні за перший тиждень лютого ситуація на валютному ринку стабілізувалася порівняно з кінцем січня. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

На цьому тижні вперше з початку року населення продавало валюти більше, ніж купило.

Зазначається, що, з одного боку, заспокоївся підвищений попит на валюту, що виник у минулі періоди через вплив психологічного фактора, зумовлений погіршенням інформаційного середовища. З іншого боку, - зросла пропозиція валюти.

За тиждень гривня на міжбанківському валютному ринку зміцнилася до 28,11 грн/долар з 28,68 грн/долар на закритті міжбанку минулої п'ятниці.

Повідомляється, що НБУ виходив на валютний ринок для згладжування надмірних коливань, але вже не з продажем валюти (як це було протягом більшої частини січня), а з купівлею. Загалом за тиждень НБУ купив на валютному ринку 333,7 млн доларів.