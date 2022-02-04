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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
07 февраля 2022, 14:00

Газ у Європі подешевшав до $900 за 1 тис. кубометрів

У Європі ціна газу під час біржових торгів у понеділок, 7 лютого, опустилася майже до 900 доларів за 1 тис. куб. метрів. Про це повідомляє ТАРС із посиланням на дані лондонської біржі ICE.

Зазначається, що ціна березневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася до $901,7 за 1 тис. куб. метрів, або 76,3 євро за МВт год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені євро за МВт год).

Загальне зниження вартості газу становить близько 7,7%.

Раніше вранці Газпром збільшив номінації на транзит газу територією України. На сьогодні до прокачування заявлено обсяги в 107,7 млн ​​куб. м проти 91,7 млн. кубометрів напередодні. Таким чином, показники прокачування російського газу через Україну знову наблизилися до обсягів, заброньованих на основі довгострокового контракту (близько 109,5 млн. куб. м на добу).

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