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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
07 февраля 2022, 14:30

Глави МЗС трьох країн приїхали на Донбас

До Луганської області у понеділок, 7 лютого, приїхали міністри закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії Александер Шалленберг, Іван Корчок та Ян Липавський. Про це сьогодні на брифінгу повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Мої колеги з Австрії, Словаччини та Чехії разом зараз перебувають у Станиці Луганській", - поінформував міністр.

За його словами, глави МЗС на Донбасі зможуть переглянути наслідки російської агресії та зусилля України щодо їх подолання.

Кулеба додав, що у вівторок усі троє міністрів прибудуть до Києва.

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