Кулеба оцінив обсяг військової підтримки Україні

07 февраля 2022, 15:00

Останнім часом Україна отримала від партнерів підтримку на $1,5 млрд і більше тисячі тонн озброєння та військового обладнання, повідомив у понеділок, 7 лютого, глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Ми перебуваємо на постійному зв'язку з партнерами і продовжуємо консолідувати міжнародну коаліцію на підтримку України. Завдяки цій роботі сьогодні Україна отримує посилену політичну, безпекову та економічну підтримку. Її загальний обсяг за ці тижні та місяці перетнув позначку у півтора мільярда доларів, а обсяги доставленого до країну оборонного озброєння та військового обладнання загальною вагою понад тисячу тонн", - сказав він.

Міністр додав, що рекордні обсяги підтримки посилюють позиції України за столом переговорів, а ключовою темою міжнародної політики є не допустити чергової хвилі війни Росії проти України.