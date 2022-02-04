Обрано голову Луганської обласної молодіжної ради

07 февраля 2022, 17:00

Сьогодні, 7 лютого, відбулося перше засідання Луганської обласної молодіжної ради, під час якого шляхом рейтингового голосування обрано голову ради, його заступника та секретаря.

Привітала присутніх заступниця голови облдержадміністрації Катерина Безгинська.

«Радію, що ви увійшли до складу обласної молодіжної ради. Ви креативні, сповнені енергії і бажання змін в нашій державі. Один із інструментів розвитку молодіжного руху і реалізації державної політики у молодіжній сфері – створення саме таких рад. Упевнена, що активна молодь може бути потужним помічником для органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Сподіваюсь, що ви для нас будете надійним плечем в реалізації молодіжної політики в Луганській області. Від вас чекаємо цікавих дієвих пропозицій. Бажаю всім плідної роботи», – сказала Катерина Безгинська.

Вона також зазначила, що обласна державна адміністрація завжди відкрита для будь-яких ініціатив, які пропонує молодь.

В 11 громадах області вже створені молодіжні ради. Управління молоді та спорту ставить собі за мету в цьому році створити ще вісім таких рад.

Тож, головою Луганської обласної молодіжної ради одноголосно обрано Ганну Рясну – представницю ГО «Світло культури».

Заступником голови стала Олександра Воробйова, секретарем – Олена Юр’єва.

Зазначимо, Луганська обласна молодіжна рада є консультативно-дорадчим органом, який утворюється головою обласної державної адміністрації з метою реалізації державної молодіжної політики, залучення молоді до вирішення питань, що стосуються соціально-економічного, політичного та культурного життя регіону.

Строк повноважень складу молодіжної ради становить два роки.

В ході установчих зборів, які відбулись 31 січня 2022 року, було обрано кількісний склад – 18 осіб та персональний склад ради.

До складу оновленої молодіжної ради увійшли представники громадських організацій, студентських рад та місцевих молодіжних рад.