З початку 2022 року кількість дітей, госпіталізованих із COVID-19 або підозрою на нього, зросла майже в чотири рази

07 февраля 2022, 17:30

Так, станом на 3 лютого на стаціонарному лікуванні перебувало 2 084 дитини з діагнозом COVID-19 та 450 дітей із підозрою на нього. Тоді як на 2 січня ці показники становили: 363 захворілих дитини та 322 дитини із підозрою.

Як батьки можуть попередити зараження дітей коронавірусом:

навчити дітей регулярно мити руки з милом щонайменше 20 секунд;

навчити дітей кашляти й чхати в серветку або згин ліктя;

навчити дітей не підходити до хворих ближче, ніж на півтора-два метри;

хворі діти мають залишатися вдома, не відвідувати дошкільні установи й школи;

дітям і батькам слід утримуватися від відвідування місць скупчення людей;

вакцинувати від COVID-19 дітей від 12 років;

вакцинуватися самим.

Нагадаємо, що в Україні дітей від 12 років щеплять від COVID-19 вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США на середину жовтня 2021-го, ця вакцина на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років.

Для того щоб вакцинувати дитину 12-17 років від коронавірусної хвороби, батькам достатньо записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення.

Адреси та контакти центрів та пунктів можна знайти на vaccination.covid19.gov.ua/list або за тел. 0 800 60 20 19.

Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна. Для дітей від 14 років згода батьків не потрібна, достатньо їхнього власного бажання вакцинуватися.