07 февраля 2022, 18:00 Нагадуємо: в області працюють 11 центрів масової вакцинації проти COVID-19 Запрошуємо всіх бажаючих зробити щеплення задля збереження свого здоров’я, рідних і оточуючих. Пам’ятайте: єдиний спосіб подолати пандемію – вакцинація. Адреси розташування: - Сєвєродонецьк: міський Палац культури, пр. Хіміків, 28, тел. 0955875168; графік роботи: понеділок – п’ятниця 09:00 – 11:00 (субота, неділя 10:00 – 13:00); Льодовий палац спорту, вул. Маяковського, 28, тел. 0955875168; графік роботи: щоденно 11:30 – 13:00; - Лисичанськ: Палац культури ім. В.М. Сосюри, вул. Героїв Сталінграда, 1, тел. 0956245794; графік роботи: понеділок – п’ятниця 08:00 – 18:00 (субота 08:00 – 17:00, неділя 08:00 – 15:00); - Рубіжне: вул. Володимирська, 1, тел. 0502236763; графік роботи: щоденно 10:00 – 18:00; - Новоайдар: вул. Незалежності, 20з, тел. 0502177502; графік роботи: понеділок – п’ятниця 08:00 – 18:00 (субота, неділя 08:00 – 14:00); - Новопсков: вул. Слобожанська, 34б, тел. 0959189250; графік роботи: понеділок – п’ятниця 09:00 – 15:00 (субота, неділя 09:00 – 13:00); - Сватове: пров. Базарний, 1а, тел. 0997661035; графік роботи: понеділок – п’ятниця 08:00 – 17:00 (субота, неділя 08:00 – 15:00); - Станиця Луганська: КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської селищної територіальної громади», тел. 0647221292; графік роботи: понеділок – п’ятниця 09:00 – 16:00; - Старобільськ: вул. Центральна, 89-а, тел. 0500107603; графік роботи: щоденно 08:00 – 13:00; - Троїцьке: Центр культурних послуг Троїцької громади, пр. Перемоги, 10, тел. 0500334083; графік роботи: щоденно 08:00 – 18:00; - Щастя: КПВВ, перехрестя вул. Республіканська та вул. Гагаріна, тел. 0642960646; графік роботи: понеділок – п’ятниця 08:00 – 18:00 (субота, неділя 09:00 – 18:00). Із переліком пунктів щеплення в Луганській області можна ознайомитись за посиланням: https://vaccination.covid19.gov.ua/list Твитнуть Загрузка... Загрузка...