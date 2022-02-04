07 февраля 2022, 10:00 У восьми регіонах оголошено штормове попередження На заході України у понеділок, 7 лютого, оголошено штормове попередження, повідомляє Укргідрометцентр. "7 лютого у західних областях пориви вітру 15-20 м/с; у Карпатах 25-30 м/с, хуртовина; у Карпатах та на Закарпатті значний сніг та мокрий сніг", - йдеться у попередженні. І рівень небезпеки оголошений у таких областях: Волинська; Рівненська; Львівська; Тернопільська; Хмельницька; Закарпатська; Івано-Франківська; Чернівецька. А ДСНС оголосила, що сьогодні в горах Івано-Франківської та Львівської областей у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Твитнуть Загрузка... Загрузка...