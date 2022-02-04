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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
07 февраля 2022, 10:00

У восьми регіонах оголошено штормове попередження

На заході України у понеділок, 7 лютого, оголошено штормове попередження, повідомляє Укргідрометцентр.

"7 лютого у західних областях пориви вітру 15-20 м/с; у Карпатах 25-30 м/с, хуртовина; у Карпатах та на Закарпатті значний сніг та мокрий сніг", - йдеться у попередженні.

І рівень небезпеки оголошений у таких областях:

Волинська;

Рівненська;

Львівська;

Тернопільська;

Хмельницька;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Чернівецька.

А ДСНС оголосила, що сьогодні в горах Івано-Франківської та Львівської областей у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

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