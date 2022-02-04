У восьми регіонах оголошено штормове попередження

На заході України у понеділок, 7 лютого, оголошено штормове попередження, повідомляє Укргідрометцентр.
"7 лютого у західних областях пориви вітру 15-20 м/с; у Карпатах 25-30 м/с, хуртовина; у Карпатах та на Закарпатті значний сніг та мокрий сніг", - йдеться у попередженні.
І рівень небезпеки оголошений у таких областях:
Волинська;
Рівненська;
Львівська;
Тернопільська;
Хмельницька;
Закарпатська;
Івано-Франківська;
Чернівецька.
А ДСНС оголосила, що сьогодні в горах Івано-Франківської та Львівської областей у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).