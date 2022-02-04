Байден та Макрон знову обговорили Україну

07 февраля 2022, 10:30

Президент США Джо Байден знову зателефонував до Еммануеля Макрона напередодні візиту президента Франції до Москви. Лідери країн обговорили ситуацію навколо кордонів України. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

"Лідери обговорили дипломатичні зусилля і зусилля зі стримування у відповідь на нарощування російських збройних сил на кордоні з Україною, а також підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Вони домовилися, що їхні команди будуть підтримувати зв'язок і продовжувати консультації з партнерами, зокрема з Україною", - йдеться у повідомленні.

Це вже друга телефонна розмова президентів США та Франції за тиждень, перша відбулася 2 лютого.