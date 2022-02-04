07 февраля 2022, 11:00

Українці витратили 2,5 млрд гривень за програмою "єПідтримка". Про це у неділю, 6 лютого, написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Фейсбук.

"Загалом українці подали вже 8,1 млн заявок на отримання 1 тисячі гривень. 2,5 млрд гривень витрачено", - написав він. Шмигаль зазначив, що найпопулярнішими напрямками витрат залишаються книги (885 млн гривень), кіно (568 млн гривень) та залізничні квитки (284 млн гривень).

Прем'єр-міністр додав, що українці віком від 60 років витратили вже 179 млн гривень допомоги на ліки.

Тисяча за вакцинацію

Державна програма "єПідтримка" з надання 1000 гривень громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, запрацювала в Україні в середині грудня. У межах цієї програми українці можуть витрачати кошти у сферах культури, спорту, на внутрішні перевезення залізничним та авіаційним транспортом, а також на книги книг. З 24 січня українці віком від 60 років також можуть витратити гроші з “єПідтримки” на придбання ліків.

Зазначимо, що на витрату тисячі гривень є чотири місяці з моменту їх зарахування на картку. Якщо за цей час людина їх не витратить, рахунок закриють і кошти повернуться до державного бюджету.

25 січня 2022 року президент України Володимир Зеленський у відеозверненні пообіцяв, що громадяни України, які зроблять бустерне щеплення, додатково отримають 500 гривень за програмою "єПідтримка".