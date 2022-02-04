ДБР виявило дві банди поліцейських, які збували великі партії наркотиків

07 февраля 2022, 11:30

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо організованої злочинної групи з числа колишніх працівників одного з районних управлінь поліції у Львівській області. Їхнім колегам із Запорізької області оголошено підозру. Про це у понеділок, 7 лютого, повідомила прес-служба ДБР.

Зазначається, що на Львівщині начальник оперативного підрозділу разом із трьома своїми підлеглими протягом 2020-2021 років продавали наркозалежним особам амфетамін, "солі", Альфа PVP, героїн, метадон та інші заборонені речовини.

"Також колишні правоохоронці для створення "показників" роботи фальсифікували кримінальні провадження. Вони підкуповували громадян, щоб ті брали на себе відповідальність за злочини, яких насправді не чинили", - повідомили у ДБР.