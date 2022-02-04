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"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
07 февраля 2022, 11:30

ДБР виявило дві банди поліцейських, які збували великі партії наркотиків

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо організованої злочинної групи з числа колишніх працівників одного з районних управлінь поліції у Львівській області. Їхнім колегам із Запорізької області оголошено підозру. Про це у понеділок, 7 лютого, повідомила прес-служба ДБР.

Зазначається, що на Львівщині начальник оперативного підрозділу разом із трьома своїми підлеглими протягом 2020-2021 років продавали наркозалежним особам амфетамін, "солі", Альфа PVP, героїн, метадон та інші заборонені речовини.

"Також колишні правоохоронці для створення "показників" роботи фальсифікували кримінальні провадження. Вони підкуповували громадян, щоб ті брали на себе відповідальність за злочини, яких насправді не чинили", - повідомили у ДБР.

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