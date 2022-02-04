На Львівщині жінка народила двійнят у різні дні

07 февраля 2022, 12:30

На Львівщині жінка народила двійню. Дівчинка народилася одного числа, а її братик – на наступну добу. Про це повідомив Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Зазначається, що у мешканки одного з сіл у Пустомитівському районі були швидкі пологи, тому одна дитина народилася вдома, а інша – у пологовому будинку.

Як розповіла фельдшер з медицини невідкладних станів Леся Нікула, коли вона прибула на виклик, то побачила, що дитина майже народилася. Разом із допомогою бабусі дівчинка успішно народилася. Але як виявилося, жінка чекала двійнят, і мав народитися ще хлопчик.

Повідомляється, що породіллю везли до пологового будинку одним автомобілем, а новонароджену дівчинку разом із медиками - іншим.

"От так ось кортежем, під виття сирен, на швидкості близько 150 кілометрів на годину ми примчали до перинатального центру", - розповіла фельдшер.

Як зазначили лікарі, хлопчик був у сідничному положенні, тому народився пізніше.