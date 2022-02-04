Автора відео з Трухіним допитують у ДБР

07 февраля 2022, 13:00

Автор відео з місця ДТП із нардепом Олександром Трухіним, патрульний Сергій Петрик у понеділок, 7 лютого, прийшов на допит у Держбюро розслідувань, повідомляє телеканал Україна 24.

В інтерв'ю журналістам перед допитом Петрик розповів, що не мав доступу до відео після ДТП з Олександром Трухіним, яке зняла його нагрудна камера, а також не бачив сумки з грошима в багажнику депутата.

"Заступаючи на чергування, він (патрульний - ред.) отримує боді-камеру свою за окремим номером в IT відділі під свій особистий підпис. Надалі користується нею на чергуванні і наприкінці зміни також здає її під підпис. Надалі всі дії з камерами взагалі до працівників патрульної поліції, звичайних працівників вони не стосуються", - сказав Петрик.

За словами патрульного, тиску з боку керівництва немає.

Крім того, Петрик не відкидає, що існують інші відео з боді-камер інших поліцейських, які разом з ним були на місці ДТП.

При цьому Петрик не став відповідати на запитання, чому він не склав протокол про пропозицію хабара від нардепа Трухіна та уточнив, що цю інформацію він повідомить слідчому ДБР.