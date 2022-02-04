Названі болючі шкірні прояви Омікрону

07 февраля 2022, 13:30

У Великобританії лікарі помітили кілька болючих шкірних проявів омікрон-штаму, які можуть турбувати протягом декількох місяців. Про це повідомляє Daily Express.

Так, один із симптомів захворювання - "ковідні пальці". Пальці ніг можуть бути червоними, фіолетовими, запаленими, іноді з висипом і пухирями. Крім того, у пацієнтів можуть потріскатись або запалитися губи. Ще одним проявом стає сухість шкіри, що нагадує екзему, яка з'являється "на грудях і шиї - місцях, куди потрапляють сонячні промені".

Крім того, у хворих може з'явитися висип, що нагадує пітницю або кропив'янку. Вона покриває невеликі ділянки, зазвичай на руках, ногах та ліктях. Інше висипання схоже на сліди обмороження - опуклі пурпурні або червоні болючі плями. Про цей симптом часто повідомляють молоді люди.