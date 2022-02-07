На Луганщині лабораторно підтверджено 727 нових випадків COVID-19 за минулу добу. Від ускладнень померла 19-річна дівчина із Сєвєродонецька

08 февраля 2022, 10:00

Географія виявлених захворювань:

Лисичанськ – 107, Рубіжне – 64, Сєвєродонецьк – 40, Біловодщина – 39, Білокуракіщина – 31, Кремінщина – 43, Марківщина – 27, Міловщина – 17, Новоайдарщина – 30, Новопсковщина – 70, Попаснянщина – 56, Сватівщина – 78, Станиця Луганська – 11, Старобільщина – 72, Троїцьке – 42.

За весь час досліджень в області діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений у 70 213 випадках.

Одужали – 58 937 (за останню добу – 159), лікуються – 8 976 (590 – стаціонарно, 8 386 – амбулаторно).

Слід зазначити, що за час поширення цього вірусу в області захворіло 5 503 дитини віком до 17 років. З них одужали – 4 035.

Рівень захворюваності в області на 100 тисяч населення складає 1 163 (при пороговому рівні – 75), рівень госпіталізації – 64,1 (при пороговому рівні – 60).

Унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 73-річний чоловік з Лисичанська; 75-річний чоловік та 19-, 90-річні жінки із Сєвєродонецька; 74-річна жінка з Білокуракінщини; 86-річний чоловік та 71-річна жінка із Старобільщини.

Усього з початку пандемії на Луганщині від цієї хвороби 2 300 людей.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 8 лютого (09:00) в Україні за весь час пандемії підтверджено 4 341 790 випадків COVID-19, із них 101 647 летальних; 3 696 285 осіб одужали. Загалом проведено 18 672 736 тестувань методом ПЛР. За добу зафіксовано 34 353 нових випадки; летальних – 255; здійснено 131 881 тестування; одужало 15 193 особи.