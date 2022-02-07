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Вторник, 8 февраля 2022
19:30
Основні вектори новоствореної молодіжної ради Луганщини
19:00
Мешканцям Шульгінки потрібно терміново змінити виборчу адресу!
18:30
Поточна ситуація на ринку праці області
18:00
Комунальники у Лисичанську самоусунулись від людських проблем
17:00
У Лисичанську прокинулись кажани
16:30
Стартував проєкт ООН для молоді зі Сходу України
16:00
Міністри закордонних справ європейських країн відвідали Луганщину та висловили Україні підтримку
14:00
Зеленський обіцяє пенсіонерам безкоштовні смартфони
13:30
ЗСУ проводять масштабні танкові навчання
13:00
Макрон прибув в Україну
12:30
У МОЗ розповіли про нові правила відстеження розповсюдження COVID
12:00
Цього тижня програма «єПідтримка» щодо придбання ліків буде розширена на осіб з інвалідністю I та ІІ груп – селекторна нарада
11:30
Поточна ситуація має вирішитися дипломатичним шляхом, – міністри закордонних справ трьох європейських країн відвідали Луганщину та висловили Україні підтримку
11:00
Графік роботи пересувних мобільних підрозділів Ощадбанку біля лінії розмежування в Луганській області з 8 по 11 лютого
10:30
Місцеві бюджети Луганщини отримали понад 360 мільйонів гривень
10:00
На Луганщині лабораторно підтверджено 727 нових випадків COVID-19 за минулу добу. Від ускладнень померла 19-річна дівчина із Сєвєродонецька
Понедельник, 7 февраля 2022
18:00
Нагадуємо: в області працюють 11 центрів масової вакцинації проти COVID-19
17:30
З початку 2022 року кількість дітей, госпіталізованих із COVID-19 або підозрою на нього, зросла майже в чотири рази
17:00
Обрано голову Луганської обласної молодіжної ради
15:00
Кулеба оцінив обсяг військової підтримки Україні
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
08 февраля 2022, 19:00
Мешканцям Шульгінки потрібно терміново змінити виборчу адресу!
Подробиці в сюжеті.
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