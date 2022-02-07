Місцеві бюджети Луганщини отримали понад 360 мільйонів гривень

08 февраля 2022, 10:30

Протягом січня 2022 року до місцевих бюджетів надійшло 363,4 млн гривень. У порівнянні з показниками січня 2021 року надходження збільшились на 61,7 млн гривень.

Зростання надходжень досягнуто з усіх бюджетоутворюючих податків. Зокрема, 250,8 млн гривень отримано за рахунок сплати податку на доходи фізичних осіб, що у порівнянні з січнем минулого року більше на 46,5 млн гривень.

Єдиного податку надійшло 64,8 млн гривень, що перевищує минулорічний результат на 10 млн гривень. Податку на майно отримано 30,8 млн гривень, земельного податку та орендної плати - 23,7 млн гривень. Надходження акцизного податку з реалізації підакцизних товарів склали 7,5 млн гривень.

Додаткові кошти, які отримали територіальні громади Луганщини у своє розпорядження, дозволять вирішити питання, які стосуються їх соціального та інфраструктурного розвитку.

За інформацією Головного управління ДПС у Луганській області