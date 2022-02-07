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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
08 февраля 2022, 11:00

Графік роботи пересувних мобільних підрозділів Ощадбанку біля лінії розмежування в Луганській області з 8 по 11 лютого

З метою розширення території банківського обслуговування населення та забезпечення державою своєчасного виконання соціальних виплат та допомог біля лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях, АТ «Ощадбанк» здійснюються заходи щодо функціонування пересувних мобільних підрозділів банку на базі автомобіля КРАЗ.

  • 8 лютого (9:00 – 15:00) – с. Трьохізбенка;
  • 9 лютого (9:00 – 15:00) – смт Світличне;
  • 10 лютого (9:00 – 15:00) – с. Нижньотепле;
  • 11 лютого (9:00 – 15:00) – смт Тошківка-1;

Крім того, на постійній основі (з понеділка по п’ятницю) з 7:30 до 15:30 (перерва 11:30 – 12:30) відділення АТ «Ощадбанк» працює на КПВВ «Щастя».

Основні задачі мобільних підрозділів:

- забезпечити виконання соціальної місії та реалізації доручень покладених державою на АТ«Ощадбанк»;

- покращити якість та доступність банківських послуг для мешканців найвіддаленіших населених пунктів Донецької та Луганської області, які розташовані вздовж лінії розмежування на території підконтрольній українській владі;

- максимально охопити банківськими послугами внутрішньо переміщених осіб та місцеве населення біля лінії розмежування, у тому числі поблизу КПВВ.

За інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

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