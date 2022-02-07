Поточна ситуація має вирішитися дипломатичним шляхом, – міністри закордонних справ трьох європейських країн відвідали Луганщину та висловили Україні підтримку

08 февраля 2022, 11:30

Міністри закордонних справ Чехії, Словаччини та Австрії сьогодні, 7 лютого, з робочим візитом відвідали Луганщину.

Вони, зокрема, ознайомилися із поточною безпековою ситуацією поблизу лінії розмежування, оглянули осучаснений КПВВ «Станиця Луганська» (його реконструкція ще триває), зустрілися з українськими військовими та мали спілкування з журналістами.

Поважних гостей супроводжували голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, командувач ООС Олександр Павлюк та заступник Міністра закордонних справ України Микола Точицький.

«Ми приїхали підтримати Україну та особисто побачити, що відбувається на лінії розмежування. Хочу наголосити, що українці мають право самостійно вирішувати такі питання, як бути ближчими до Заходу, приєднатися до НАТО та ЄС. Поточна ситуація має вирішитися дипломатичним шляхом», – зазначив Міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський.

За словами Федерального міністра європейських, інтеграційних та закордонних справ Республіки Австрія Александра Шалленберга, цей візит є символом європейської підтримки та солідарності Україні: «Безпека України – це безпека Європи. Ви можете розраховувати на нашу допомогу».

Підтримку територіальної цілісності та недоторканості України висловив і Міністр закордонних та європейських справ Словацької Республіки Іван Корчок, який висловив подяку місцевій владі: «Я бачу завзяте прагнення захистити свою територію, підвищувати рівень життя людей, розбудовувати інфраструктуру. Це найкращий шлях до миру».

У свою чергу, Олександр Павлюк від імені Збройних сил України подякував країнам Заходу за усебічну допомогу.

Відповідаючи на запитання журналістів, очільник Луганщини Сергій Гайдай зазначив, що у той час, поки РФ готує черговий план вторгнення, поважні гості з Європи такими візитами висловлюють українцям підтримку.

«Ми її постійно відчуваємо. Тобто, українців не залишають на самоті зі своїми проблемами, навпаки – такі візити надихають наших громадян, особливо мешканців Луганщини, –сказав Сергій Гайдай. – Жителям тимчасово окупованих територій, які є заручниками російської агресії, ми намагаємось надати якомога більше адміністративних послуг, щоб полегшити оформлення документів, перетин лінії розмежування, організували для них безкоштовну вакцинацію від коронавірусу тощо. Вони повинні розуміти, що Україна від них ніколи не відмовиться. Як тільки КПВВ запрацюють повноцінно і люди масово почнуть перетинати лінію розмежування –всі вони побачать значні зміни на краще на території Луганщини та Донеччини. Тобто ситуація, в якій вони опинилися через вплив російської пропаганди, кардинально зміниться».