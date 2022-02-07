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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
08 февраля 2022, 12:30

У МОЗ розповіли про нові правила відстеження розповсюдження COVID

В Україні змінили правила відстеження передачі коронавірусу. Про це під час брифінгу у вівторок, 8 лютого, повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

"В умовах червоного рівня епідемічної небезпеки тепер відстежуватимуться лише контакти високого ризику інфікування та тяжких наслідків захворювання", - повідомив він.

Контактами високого ризику вважатимуть:

членів сім'ї інфікованого,

вразливих контактних осіб за станом здоров'я,

осіб, які перебувають у закритих приміщеннях з високим ступенем ризику, наприклад, лікарнях та установах тривалого догляду.

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