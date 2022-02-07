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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
08 февраля 2022, 13:00

Макрон прибув в Україну

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок, 8 лютого, прибув в Україну, повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Маю честь вітати у Києві президента Емманюеля Макрона, який прибув на зустріч із Володимиром Зеленським, і міністра Жан-Іва ле Дріана, який зустрінеться з міністром Дмитром Кулебою. Попереду – дуже насичений день. Ласкаво просимо в Україну", – написав посол у Twitter.

Напередодні Макрон відвідав Москву, де мав п'ятигодинну зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

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