08 февраля 2022, 13:00 Макрон прибув в Україну Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок, 8 лютого, прибув в Україну, повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. "Маю честь вітати у Києві президента Емманюеля Макрона, який прибув на зустріч із Володимиром Зеленським, і міністра Жан-Іва ле Дріана, який зустрінеться з міністром Дмитром Кулебою. Попереду – дуже насичений день. Ласкаво просимо в Україну", – написав посол у Twitter. Напередодні Макрон відвідав Москву, де мав п'ятигодинну зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Твитнуть Загрузка... Загрузка...