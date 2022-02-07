Зеленський обіцяє пенсіонерам безкоштовні смартфони

08 февраля 2022, 14:00

Навесні українці віком від 60 років отримають від держави безкоштовний смартфон і пільговий тариф. Про це говорив президент Володимир Зеленський під час презентації нових функцій програми Дія.

"Два роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку, а навесні запускаємо нову велику державну програму - всі охочі вакциновані українці віком від 60 років отримують безкоштовний якісний сучасний смартфон і пільговий тариф. Переваги цифрової держави мають бути доступними всім, незалежно від віку"... Держава у смартфоні - для всіх", - сказав він.

Також президент повідомив, що з сьогоднішнього дня програма Дія тепер дає можливість міняти прописку онлайн у кілька кліків. З його слів, більше не буде жодних обліків, паспортних столів, військкоматів і черг.

Зеленський уточнив, що тепер не потрібно носити з ID-паспортом довідку із пропискою.