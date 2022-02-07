Розстріл у Дніпрі: МВС виявило порушення у частині

09 февраля 2022, 10:00

У частині Нацгвардії, де служив Артемій Рябчук, який розстріляв колег на території Південмашу, виявили факти позастатутних відносин та інші порушення. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін у Facebook.

Він зазначив, що зараз Комісія МВС проводить службове розслідування обставин та причин надзвичайної події за участю військовослужбовців НГУ у Дніпрі.

Єнін розповів, що представники комісії провели анкетування особового складу частини № 3021 НГУ, і "вже до початку ґрунтовного аналізу анкет, який ось-ось почнеться, можу сказати, що комісією виявлено факти позастатутних відносин. Отримані матеріали будуть направлені найближчими днями до ДБР".

При цьому Єнін наголосив, що виявлені факти позастатутних відносин не свідчать про мотиви розстрілу.

"Мотиви досі невідомі нам, і їх з'ясовуватиме ДБР у рамках досудового розслідування", - написав він.

Крім того, повідомив Єнін, комісія виявила порушення порядку та організації несення служби, що призвело до трагедії.

"Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка має бути належним чином замкнута. Також викликає питання якість інструктажу перед заступанням у наряд та нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців - низка медикаментів в аптечці була відсутня", - зауважив перший заступника голови МВС.

Також Єнін додав, що госпіталізовані військовослужбовці одужують, "частину з них уже виписано з реанімації".

Уже наприкінці цього тижня частина членів комісії повернеться з Дніпра для більш ґрунтовної доповіді, наголосив заступник голови МВС.