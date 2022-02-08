09 февраля 2022, 12:00 На Луганщині за весь час зроблено понад 555 тисяч щеплень проти COVID-19 Із початку кампанії з вакцинації в області зроблено 555 359 щеплень. Із них вакциною «Ковішилд» – 13 930, вакциною «Астразенека» – 82 176, вакциною «Коронавак» – 162 902, вакциною «Пфайзер» – 239 660, вакциною «Модерна» – 56 691. Слід зазначити, що вакциною «Пфайзер» дітям зроблено 3 043 щеплення. Першу дозу вакцин отримали 276 873 особи (50,53% населення області), дві дози – 267 110 (48,75%), додаткову дозу – 1 353 та бустерну – 10 023. Залишок вакцини складає: «Астразенека» – 1 307 дози, «Коронавак» – 6 020, «Пфайзер» – 27 888, «Модерна» – 1 844. Твитнуть Загрузка... Загрузка...