Щеплення проти поліомієліту вакциною ІПВ: правила та протипоказання

09 февраля 2022, 14:00

Тиждень тому в Україні розпочалася кампанія зі щеплення від поліомієліту дітей віком від 6 місяців до 6 років, які мають порушення Національного календаря профілактичних щеплень.

Упродовж першого етапу кампанії заплановано щепити 144 тисячі дітей. Для цього державним коштом закуплена інактивована поліовакцина (ІПВ), яка забезпечує захист від усіх трьох штамів поліовірусу. ІПВ запобігає потраплянню поліовірусу до центральної нервової системи й таким чином захищає від паралічу. Ця вакцина є безпечною, ефективною, прекваліфікованою Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Тимчасові протипоказання до щеплення вакциною ІПВ аналогічні загальним правилам до будь-якої вакцинації: особи з гострими захворюваннями з лихоманкою вище 38 ͒С можуть бути вакциновані щойно одужають та не матимуть ознак гострої хвороби.

Серед протипоказань також — відома гіперчутливість до будь-якого компонента вакцини або вакцини аналогічного складу, або до будь-якої допоміжної речовини, або до неоміцину, стрептоміцину, поліміксину В.

Рішення про допуск до щеплення ухвалює педіатр або сімейний лікар, який вивчає стан дитини. При цьому необхідно дотримуватися вимог наказу 2070. Наприклад, вакцинацію неживою вакциною не потрібно відкладати в разі:

алергії на побутові алергени чи на алергени рослинного походження;

алергії в сімейному анамнезі;

проведення алергенспецифічної імунотерапії;

алергії на антибактеріальні препарати, що використовуються рутинно.

Осіб із хронічними захворюваннями вакцинують відповідно до Календаря профілактичних щеплень (https://moz.gov.ua/article/immunization/kalendar-profilaktichnih-scheplen). Рішення про проведення щеплення за наявності хронічних захворювань приймається на підставі рівня імуносупресії.

Постійне протипоказання до подальших щеплень стосується лише вакцини, на яку виникла тяжка алергічна реакція (анафілаксія). Вирішення питання щодо введення інших вакцин залежить від складових компонентів цих вакцин.

Вакцина вводиться у вигляді ін’єкції. Переважний шлях введення — внутрішньом’язовий, хоча, відповідно до інструкції, вона може також бути введена підшкірно. Місцем введення ін’єкції є передня ділянка стегна — для немовлят та дітей раннього віку та найбільш щільна ділянка дельтоподібного м’яза — для дітей старшого віку. У сідницю вакцину не вводять!

Закликаємо батьків перевірити вакцинальний статус своєї дитини і зробити пропущені щеплення. Адже тільки так ми можемо захистити найрідніших від вкрай небезпечної хвороби — поліомієліту — і її наслідків.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я України