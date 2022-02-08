На КПП «Мілове» відкрито нову сервісну зону

09 февраля 2022, 14:30

Голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай та представник Агентства ООН у справах біженців в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг взяли участь в урочистому відкритті сервісної зони на міждержавному пункті пропуску в Міловому.

Будівництво сучасної сервісної зони реалізовано завдяки фінансовій допомозі Євросоюзу для того, щоб перетин кордону був безпечним і комфортним.

У вітальному слові очільник Луганщини наголосив: «Сьогодні Луганщина розпочинає докорінно змінювати сам підхід до надання послуг під час перетину Держкордону. Це значна зміна у ставленні до наших громадян. Такі сервісні зони вже діють на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію Луганщини. Переконаний, що завдяки змінам на краще ми вже боремось за розум та серця наших громадян, які живуть в окупації».

Вони відвідали нове, опалюване приміщення сервісного центру із зоною очікування для людей, котрі перетинають міждержавний пункт пропуску КПП «Мілове».

Завдяки фінансуванню ЄС, проведено роботи з облаштування структури модулів для надання послуг населенню, оснащених електричними системами й опалювальними пристроями, а також санітарні приміщення, доступні для осіб з інвалідністю на міждержавному контрольному пункті.

«Коли більшість звичайних контрольно-пропускних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) вздовж лінії розмежування на сході України залишалася повністю закритою або функціонувала лише в обмежені години через затяжну ситуацію з Covid-19, дедалі більше мешканців непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей почали використовувати міждержавний КПП «Мілове» для в'їзду на підконтрольні уряду території України, щоб зустрітися з членами їхніх сімей та отримати доступ до адмінпослуг та соціальних виплат, насамперед пенсії. Відносно високий відсоток людей, які перетинають лінію розмежування з непідконтрольної на підконтрольну уряду території, – це люди похилого віку та особи з особливими потребами чи інших вразливих категорій осіб», – наголосила Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Міждержавний пункт перетину у смт. Мілове – єдиний у Луганській області пункт пропуску між Україною та Росією.

З 2015 року УВКБ ООН та його партнери-неурядові організації надавали інфраструктурну й транспортну підтримку, інформаційну й соціальну допомогу на КПВВ, сприяючи доступності громадян до їхнього права на свободу пересування під час перетину лінії розмежування. Роботи на міждержавному КПП у смт. Мілове є продовженням такої підтримки, яка дає можливість підтримувати родинні зв‘язки й доступ до основних прав і послуг безпечно й у гідності.