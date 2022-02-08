10 февраля 2022, 12:00

На ліки та на оплату послуг ЖКГ: Уряд розширив державну програму єПідтримка для літніх людей та людей з інвалідністю.

Що передбачає розширення програми:

▪Люди з інвалідністю І та ІІ груп зможуть купувати ліки в межах програми єПідтримка.

▪Коштами в рамках програми люди з інвалідністю вищевказаних груп та українці від 60 років зможуть розрахуватися за послуги ЖКГ.

▪З 14 березня за бустерну дозу щеплення від COVID-19 в рамках єПідтримка можна отримати 500 грн.

Уряд збільшив строк використання коштів з 4 до 9 місяців з дня зарахування коштів на рахунки.