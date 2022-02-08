10 февраля 2022, 12:30 У районі ООС провели прес-тур для іноземних ЗМІ У районі проведення операції Об'єднаних сил було проведено прес-тур для журналістів іноземних ЗМІ. Про це повідомляє прес-центр ООС. Повідомляється, що журналісти відвідали Авдіївку. Їх супроводжували командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк, заступник міністра оборони Ганна Маляр, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський та міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Серед учасників прес-туру були журналісти Agence France-Presse, Associated Press, CNN, Reuters, Sky News, The Washington Post та інші. Іноземні журналісти побували на позиціях одного з підрозділів ЗСУ та поспілкувалися з українськими військовими. Також представники ЗМІ мали змогу побачити зруйновані будинки мирних мешканців та пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Командувач Об'єднаних сил ознайомив журналістів з поточною ситуацією в районі проведення ООС. Він наголосив, що українські військові зараз захищають не лише Україну, а й увесь цивілізований світ. Твитнуть Загрузка... Загрузка...