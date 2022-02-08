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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
10 февраля 2022, 12:30

У районі ООС провели прес-тур для іноземних ЗМІ

У районі проведення операції Об'єднаних сил було проведено прес-тур для журналістів іноземних ЗМІ. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що журналісти відвідали Авдіївку. Їх супроводжували командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк, заступник міністра оборони Ганна Маляр, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський та міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Серед учасників прес-туру були журналісти Agence France-Presse, Associated Press, CNN, Reuters, Sky News, The Washington Post та інші.

Іноземні журналісти побували на позиціях одного з підрозділів ЗСУ та поспілкувалися з українськими військовими.

Також представники ЗМІ мали змогу побачити зруйновані будинки мирних мешканців та пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

Командувач Об'єднаних сил ознайомив журналістів з поточною ситуацією в районі проведення ООС.

Він наголосив, що українські військові зараз захищають не лише Україну, а й увесь цивілізований світ.

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