Кулеба запропонував ОБСЄ нові ідеї щодо роботи місії

10 февраля 2022, 13:00

Голова МЗС України Дмитро Кулеба під час зустрічі із главою ОБСЄ, главою МЗС Польщі Збіґнєвом Рау обговорив нові ідеї щодо роботи місії організації в Україні. Про це він повідомив на спільному брифінгу у Києві у четвер, 10 лютого.

"Попереду буде ще не один складний момент, не одне складне рішення, але абсолютно очевидно, що складну ситуацію не можна вирішити, не приймаючи складних рішень. І тому ОБСЄ не можна залишатися постійно пасивно-нейстральною у цьому процесі. Потрібно продемонструвати активність і рішучість у захисті тих положень, тих основ ОБСЄ, заради захисту яких її, власне, і було створено", – наголосив Кулеба.

Український міністр підтримав ініціативу Польщі почати в ОБСЄ оновлений діалог з питань безпеки.

Кулеба наголосив, що Росія – це єдина країна, яка ескалує ситуацію у Європі, продовжує спроби маніпулювати нормами ОБСЄ та спотворює реальність.

"Саме тому я вважаю, що настав час не готувати відповіді на маніпулятивні питання Росії, а ставити самій РФ питання: як ви, Росія, яка здійснює агресію та ескалює ситуацію, плануєте забезпечувати свою безпеку, не завдаючи шкоди безпеці інших країн?" – заявив голова МЗС України.

Такі питання потрібно ставити Росії, вважає Кулеба. "Ми не повинні постійно перебувати у захисному положенні і постійно відповідати на нескінченні маніпулятивні питання Росії. Ми повинні самі активно ставити болісні питання Росії та вимагати відповіді від неї, якщо ми дійсно хочемо захистити принципи ОБСЄ, її основні правила і безпеку у Європі загалом", – сказав міністр.

З його слів, Рау підтримує пропозиції України про посилення ефективності діяльності СММ ОБСЄ на Донеччині.

"Я вдячний чинному главі, міністру Рау, за те, що він підтримує пропозиції щодо посилення ефективності діяльності Спеціальної моніторингової місії в Україні, яка є найбільшою польовою операцією ОБСЄ. Тому я підняв із ним кілька нових ідей, пропозицій щодо зміцнення роботи СММ у зоні конфлікту", – розповів міністр.

Він наголосив, що надзвичайно важливо, щоб роботу СММ на окупованих територіях було якнайшвидше розблоковано.

Також Кулеба обговорив з Рау пріоритети польського головування в ОБСЄ у 2022 році і наголосив на важливості посилити тиск на РФ.

"Для нас важливо – і я подякував за це міністру Рау – що тема агресії Росії проти України і дипломатичне врегулювання цього конфлікту буде топ-пріоритетом для польського головування. Я наголосив на важливості подальшого тиску на Росію як сторону конфлікту для припинення її збройної агресії на Донбасі і виконання Мінських домовленостей", – повідомив голова МЗС.

Крім того, Кулеба повідомив, що звернувся до ОБСЄ із запитом на складання доповіді про видачу російських паспортів громадянам України, які проживають на непідконтрольному Донбасі.

"Це велика проблема, системна проблема, і ми маємо звернути на неї увагу не тільки у контексті ситуації в Україні, а й для того, щоб дуже чітко зафіксувати цей кейс, цей випадок: які наслідки він тягне за собою для держави, яка вдається до подібних кроків паспортизації, щоб потім на роки наперед, хто б не спробував повторити цей російський досвід, тричі думав перед тим, як вдаватися до такого кроку", – додав міністр.

Сам Рау повідомив, що на наступному тижні відвідає РФ.

"Ми серйозно стурбовані ситуацією з безпекою як навколо України, так і на Донбасі, і також через зростання військової присутності Росії вздовж кордону з Україною, а також у Білорусі. Як чинний глава, я й надалі закликатиму країни-учасниці шукати спільні дотичності і забезпечуватиму контроль над цим. У цьому контексті наступного тижня я їду в Москву", – сказав він.