РФ перекинула до Криму шість десантних кораблів

Росія перекинула шість великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів до анексованого Севастополя, повідомляє прес-служба Південного військового округу РФ.
До складу групи входять кораблі: Корольов, Мінськ, Калінінград, Петро Моргунов, Георгій Побідоносець та Оленьогорський гірник.
Кораблі візьмуть участь у військово-морських навчаннях.
"Найближчим часом загін великих десантних кораблів ВМФ Росії має продовжити виконання завдань відповідно до плану бойової підготовки ВМФ", - йдеться у повідомленні.