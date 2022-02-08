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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Политика
10 февраля 2022, 13:30

РФ перекинула до Криму шість десантних кораблів

Росія перекинула шість великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів до анексованого Севастополя, повідомляє прес-служба Південного військового округу РФ.

До складу групи входять кораблі: Корольов, Мінськ, Калінінград, Петро Моргунов, Георгій Побідоносець та Оленьогорський гірник.

Кораблі візьмуть участь у військово-морських навчаннях.

"Найближчим часом загін великих десантних кораблів ВМФ Росії має продовжити виконання завдань відповідно до плану бойової підготовки ВМФ", - йдеться у повідомленні.

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