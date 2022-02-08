10 февраля 2022, 13:30 РФ перекинула до Криму шість десантних кораблів Росія перекинула шість великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів до анексованого Севастополя, повідомляє прес-служба Південного військового округу РФ. До складу групи входять кораблі: Корольов, Мінськ, Калінінград, Петро Моргунов, Георгій Побідоносець та Оленьогорський гірник. Кораблі візьмуть участь у військово-морських навчаннях. "Найближчим часом загін великих десантних кораблів ВМФ Росії має продовжити виконання завдань відповідно до плану бойової підготовки ВМФ", - йдеться у повідомленні. Твитнуть Загрузка... Загрузка...