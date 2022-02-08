Міськраду Кривого Рогу евакуювали через загрозу вибуху

10 февраля 2022, 14:00

У Кривому Розі правоохоронці евакуювали людей із будівлі міськради через невідому посилку, в якій могла перебувати бомба. Про це повідомляє Перший міський у четвер, 10 лютого.

Працівник Муніципальної гвардії заявив, що у будівлю кур'єр приніс посилку, у ній виявили підозрілий металевий предмет, який може бути вибухівкою. З міськради вже евакуювали людей, а на місці події працюють правоохоронці та рятувальники, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що нібито посилка прибула із Білорусі на ім'я в.о. міського голови Юрія Вілкула. Коробку з посилкою винесли на вулицю. Будівлю загородили попереджувальною стрічкою, а пішоходів просили обминати, не наближаючись.

У результаті вибухотехніки, які прибули, здійснили контрольований вибух біля міськради. Наявність вибухівки не підтвердилася.