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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
10 февраля 2022, 16:30

Чи можливий в Україні новий локдаун через "Омікрон": що кажуть у МОЗ

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко виключив введення в країні локдауну через поширення штаму коронавірусу "Омікрон". Він зазначив, що захворюваність зростає, але при цьому число госпіталізованих не збільшується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Ляшко в Полтавській обласній державній адміністрації.

"Зростає кількість випадків (зараження коронавірусом - ред.), але не госпіталізацій. Локдауна не буде. Ми працюємо в адаптивному карантині, що передбачає червону зону", - сказав Ляшко.

Міністр додав, що за наявності вакцини проти коронавірусу говорити про локдаун недоречно. За його словами, як тільки в країні рівень вакцинації досягне 70%, то можна буде забути і про карантини.

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