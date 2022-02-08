В аптеках Хмельницького помітили незареєстрований препарат від COVID

10 февраля 2022, 17:00

У деяких аптеках Хмельницького продають незареєстрований в Україні препарат від коронавірусу Молнупіравір. Про це у четвер, 10 лютого, повідомляє прес-служба МОЗ.

"Препарат, який є у продажу, не зареєстрований в Україні, а отже, продавати його у вільному доступі заборонено. Також МОЗ не відповідає за сам препарат, який, можливо, є фальсифікатом і несе загрозу для життя пацієнтів", заявив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комарида.

У МОЗ зазначили, що поки не планується реалізація зареєстрованого в Україні препарату Молнупіравір через аптечну мережу, він буде доступний українцям, які його потребують, абсолютно безкоштовно, тільки за призначенням лікаря.

У МОЗ також зазначили, що продаж незареєстрованих ліків є порушенням ліцензійних умов та карається відповідно до законодавства.