На Донбасі посилилися обстріли

11 февраля 2022, 09:00

Сепаратисти на Донбасі протягом минулої доби вісім разів порушили режим тиші, проте українські військові не постраждали. Про це у п'ятницю, 11 лютого, повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зокрема, неподалік Пісків ворог тричі відкривав вогонь із гранатометів різних систем. У напрямку Зайцевого відкривався вогонь із автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Неподалік Гранітного противник обстрілював позиції українських захисників із великокаліберних кулеметів. Поблизу населеного пункту Тарамчук найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули три постріли ВОГ-17. На околицях Попасної противник здійснив обстріл із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У напрямку Водяного сепаратисти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Станом на 7:00 поточної доби порушенням режиму припинення вогню не зафіксовано