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Общественное мнение
Общество
11 февраля 2022, 16:30

Вчені з'ясували, як вакцинація вагітних впливає на плід

Ізраїльські вчені з Інституту досліджень та інновацій лікарняної каси Маккабі з'ясували, як щеплення від коронавірусу під час вагітності позначається на дитині. Про це пише NEWSru.co.il.

Вчені проводили порівняння за такими показниками, як вага новонароджених, випадки їх госпіталізації, вроджені вади, дитяча смертність та наскільки часто у кожній групі ставалися передчасні пологи. А також враховували вік матері, термін вагітності, демографічні показники та сезонну вакцинацію від грипу.

"Передчасні пологи у групі вакцинованих жінок відбувалися у 4,2% випадках, у групі невакцинованих цей показник склав 4,8%. Немовлята вакцинованих матерів у 5,1% випадків потребували госпіталізації (цей показник у другій групі склав 5,3%)", - сказано у звіті.

Також вчені наголосили, що вроджені вади у дітей зустрічалися в обох групах із однаковою частотою. А відмінностей у показниках дитячої смертності у групах не виявлено.

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