ЗМІ пояснили довжину столу на переговорах Макрона та Путіна

11 февраля 2022, 09:30

Президент Франції Еммануель Макрон відхилив прохання Кремля про проходження російського тесту COVID-19. Тому главу Франції на переговорах посадили на значній відстані від президента Володимира Путіна. Про це Reuters повідомили джерела в оточенні Макрона.

Французькому главі держави запропонували або тестування, або суворе соціальне дистанціювання.

"Ми дуже добре знали, що це означає відсутність рукостискання і цей довгий стіл. Але ми не могли допустити, щоб (російська сторона, - ред.) отримала у свої руки ДНК президента", - заявило одне із джерел.

Друге джерело зазначило, що Макрон здав французький ПЛР-тест перед від'їздом до Москви.

"Росіяни сказали нам, що Путіна потрібно тримати у суворому медичному міхурі", - додало джерело.

Переговори Макрона та Путіна пройшли 7 лютого і тривали понад п'ять годин. Довгий стіл, за яким сиділи президенти, став предметом численних жартів та мемів.