Блокування морів: Україна звернулася до ООН

11 февраля 2022, 10:00

Україна звернулася до генерального секретаря ООН та всіх держав-членів у зв'язку з рішенням РФ блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів під приводом навчань. Про це у п'ятницю, 11 лютого, повідомляє Укрінформ із посиланням на постпредство України при ООН у Нью-Йорку.

Зазначається, що постійний представник України при ООН Сергій Кислиця висловив рішучий протест у зв'язку із цим рішенням Росії.

Він зазначив, що безпрецедентна з охоплення площа проведення військових маневрів, які проводить Росія, практично унеможливлює судноплавство в обох морях, що може мати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України.

"Українська сторона підкреслила неприпустимість подібних агресивних дій Російської Федерації, які є частиною її гібридної війни проти України. Вони демонструють неприховану зневагу до норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права", - зазначив Кислиця.

Дипломат додав, що Україна працюватиме спільно з партнерами, насамперед країнами Чорноморського регіону, для вироблення алгоритму подальших дій у відповідь на посилення російської загрози.