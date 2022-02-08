Держдеп рекомендував громадянам США залишити Україну

11 февраля 2022, 11:00

Держдепартамент США в четвер закликав американців, які перебувають в Україні, негайно покинути територію країни за першої ж можливості. Про це повідомляється у поширеному 10 лютого бюлетені.

"Не відвідуйте Україну через зростання загрози військових дій Росії та COVID-19; ті, хто перебуває в Україні, повинні виїхати зараз комерційними або приватними засобами", - йдеться у повідомленні.

Тим громадянам США, які вирішать залишитися в Україні, Держдеп рекомендує у разі загострення ситуації "виявляти підвищену обережність у зв'язку зі злочинністю, громадськими заворушеннями та потенційними бойовими діями".

Також громадян США в Україні попередили, що американський уряд не зможе евакуювати співвітчизників у разі воєнних дій РФ в Україні.

"Військові дії можуть розпочатися будь-коли і без попередження, а також серйозно вплинуть на здатність посольства США надавати консульські послуги, включаючи допомогу громадянам США при виїзді з України", - наголошується в бюлетені.

Також у Держдепі порадили не їздити до Криму та до неконтрольованих українським урядом районів Донецької та Луганської областей.