11 февраля 2022, 13:00 СБУ провела масштабні навчання у військових частинах На Дніпропетровщині у військових частинах СБУ провела масштабні антидиверсійні навчання. Про це йдеться у сюжеті ТСН. Сценарії були максимально наближені до небезпечних ситуацій, які можуть виникнути у реальних умовах. За легендою навчань, кілька розвідувально-диверсійних груп збирали розвіддані за допомогою безпілотників. Інші групи намагалися потрапити до військових частин. Усіх умовних диверсантів під час навчань вдалося зупинити та знешкодити. У навчаннях брали участь СБУ, ЗСУ та Національна поліція. Твитнуть Загрузка... Загрузка...