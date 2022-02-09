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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
11 февраля 2022, 13:00

СБУ провела масштабні навчання у військових частинах

На Дніпропетровщині у військових частинах СБУ провела масштабні антидиверсійні навчання. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Сценарії були максимально наближені до небезпечних ситуацій, які можуть виникнути у реальних умовах.

За легендою навчань, кілька розвідувально-диверсійних груп збирали розвіддані за допомогою безпілотників. Інші групи намагалися потрапити до військових частин.

Усіх умовних диверсантів під час навчань вдалося зупинити та знешкодити. У навчаннях брали участь СБУ, ЗСУ та Національна поліція.

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