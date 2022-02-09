СБУ провела масштабні навчання у військових частинах

На Дніпропетровщині у військових частинах СБУ провела масштабні антидиверсійні навчання. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Сценарії були максимально наближені до небезпечних ситуацій, які можуть виникнути у реальних умовах.
За легендою навчань, кілька розвідувально-диверсійних груп збирали розвіддані за допомогою безпілотників. Інші групи намагалися потрапити до військових частин.
Усіх умовних диверсантів під час навчань вдалося зупинити та знешкодити. У навчаннях брали участь СБУ, ЗСУ та Національна поліція.