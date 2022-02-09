СБУ виявила на Луганщині бойовий арсенал ворожих диверсантів, які підривали автомобілі українських військовослужбовців

11 февраля 2022, 14:00

СБУ продовжує системні контрдиверсійні заходи на сході нашої держави. У ході оперативних дій у Луганській області встановлено місцезнаходження прихованого арсеналу з боєприпасами учасників незаконних збройних формувань ОРДЛО.

Схрон із бойовими засобами ураження виявлено у напівзруйнованій будівлі в декількох кілометрах від держкордону.

Під час огляду тайника правоохоронці вилучили понад 70 ручних гранат РГД-5.

За попередніми даними, схованку облаштували учасники диверсійно-розвідувальної групи бойовиків, причетної до серії вибухів на території регіону. До складу ворожого підрозділу входив вибухотехнік з РФ.

Встановлено, що у 2015 році зловмисники здійснили підриви радіолокаційної станції і двох автомобілів співробітників СБУ та Державної прикордонної служби.

Ворожу диверсійну групу було нейтралізовано у ході масштабної спецоперації у 2018 році. За матеріалами української спецслужби ватажка бойовиків засуджено до майже 8 років ув’язнення.

У межах раніше розпочатих кримінальних проваджень тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Заходи щодо вилучення засобів ураження проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Державною прикордонною службою та Держслужбою з надзвичайних ситуацій.