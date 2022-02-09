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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
11 февраля 2022, 16:00

Суд залишив чинним запобіжний захід для Порошенка

Київський апеляційний суд залишив чинним рішення Печерського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді особистих зобов'язань народному депутату, лідеру партії Європейська солідарність Петру Порошенку. Про це стало відомо у п'ятницю, 11 лютого.

Колегія суддів затвердила таку постанову, розглянувши апеляції прокуратури та захисту на рішення про обрання запобіжного заходу Порошенку у вигляді особистих зобов'язань з обмеженням виїзду.

У Держбюро розслідувань вже відреагували на рішення суду. Там вважають, що "суд фактично визнав, що підозра депутату була вручена законним способом, є обґрунтованою та підтверджується належними доказами".

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