11 февраля 2022, 16:00 Суд залишив чинним запобіжний захід для Порошенка Київський апеляційний суд залишив чинним рішення Печерського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді особистих зобов'язань народному депутату, лідеру партії Європейська солідарність Петру Порошенку. Про це стало відомо у п'ятницю, 11 лютого. Колегія суддів затвердила таку постанову, розглянувши апеляції прокуратури та захисту на рішення про обрання запобіжного заходу Порошенку у вигляді особистих зобов'язань з обмеженням виїзду. У Держбюро розслідувань вже відреагували на рішення суду. Там вважають, що "суд фактично визнав, що підозра депутату була вручена законним способом, є обґрунтованою та підтверджується належними доказами". Твитнуть Загрузка... Загрузка...