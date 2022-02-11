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"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
14 февраля 2022, 09:00

На Донбасі шість обстрілів за добу

Минулої доби сепаратисти на Донбасі шість разів порушили режим тиші. Українські військові не зазнали втрат. Про це у понеділок, 14 лютого, повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зокрема, біля Катеринівки противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, у напрямку Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, недалеко від Мар'їнки ворог обстрілював позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї, в околицях Водного незаконні збройні формування застосували міномети калібру 120 мм.

Крім того, в Донецькій та Луганській областях зафіксовано два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів, ймовірно, Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Станом на 7 годину ранку поточної доби порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.

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