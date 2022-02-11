Резніков провів переговори з білоруським колегою

14 февраля 2022, 16:00

Міністр оборони України Олексій Резніков у понеділок, 14 лютого, провів переговори з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним, повідомляє прес-служба українського відомства.

"Міністр оборони України поінформував білоруського колегу про хід командно-штабних навчань Заметіль-2022, наголосивши на їхньому оборонному характері. З метою зміцнення взаємної довіри домовлено про візит аташе з питань оборони Республіки Білорусь до України на заходи навчань Заметіль-2022, а також про візит аташе з питань оборони України в Республіці Білорусь на заходи білорусько-російських навчань "Союзна рішучість – 2022", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони України повідомили, що бесіда відбулася для відновлення атмосфери діалогу, зниження градусів публічних проявів та забезпечення безпеки у регіоні.

Зазначається, що міністри обговорили питання реалізації заходів щодо підвищення довіри та транспарентності під час проведення військових навчань поблизу державного кордону, а також щодо виключення можливих інцидентів та взаємного інформування щодо виникнення позаштатних ситуацій.

Глави оборонних відомств також домовилися про продовження контактів для розвитку відносин в оборонній сфері на кшталт добросусідства.

"Дякую моєму колезі Віктору Хреніну за відверту розмову. Я неодноразово наголошував, що відносини між українським та білоруським народами особливі. Наші почуття дуже теплі. Якісь загрози чи провокації з боку України щодо Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович також запевнив мене у відсутності ризиків та загроз для України з території Республіки Білорусь. Ми обговорили речі, які зараз на порядку денному та визначили алгоритм подальшої взаємодії. Сприймаю це як позитивний сигнал та перший крок до плідної співпраці", - зазначив Резніков.

Своєю чергою, у Міноборони Білорусі повідомили, що розмова відбулася з ініціативи української сторони.

"Під час телефонної розмови сторони обговорили питання поточного стану співпраці у військовій сфері, наявні "болючі точки", а також конкретні кроки щодо зміцнення атмосфери довіри та безпеки в регіоні. Під час розмови міністр оборони Республіки Білорусь генерал-лейтенант Віктор Хренін зазначив, що народ Україна був і буде для Білорусі братнім народом. Білорусь не є ініціатором напруженості у відносинах Білорусі та України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Резніков виступив за відновлення співпраці між двома країнами, а також активізацію співпраці з питань безпеки та взаємної довіри.

"Міністри обговорили проведення заходів підготовки Збройних сил і висловили впевненість, що ці заходи не несуть загроз безпеці братніх країн. Глави військових відомств окреслили конкретні кроки щодо заходів підвищення транспарентності та взаємної довіри. Розмова відбулася для відновлення атмосфери діалогу, зниження градуса публічних проявів та забезпечення безпеки у регіоні", - резюмували у військовому відомстві Білорусі.