МЗС РФ щодо ситуації в Україні: Провокації не виключені

14 февраля 2022, 16:30

МЗС Росії рекомендує громадянам РФ стежити за повідомленнями міністерства у зв'язку із ситуацією в Україні через можливі провокації. Про це заявив директор Департаменту Ситуаційно-кризового центру (ДСКЦ) МЗС РФ Юрій Горлач, повідомляє ТАСС.

"Звичайно, провокації не виключені", - наголосив він.

За словами дипломата, рекомендації західних країн до своїх громадян покинути Україну є спекуляціями та штучним нагнітанням напруженості.

"Незрозуміла причина, через яку вони цим займаються", - сказав Горлач.