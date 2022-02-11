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"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
14 февраля 2022, 16:30

МЗС РФ щодо ситуації в Україні: Провокації не виключені

МЗС Росії рекомендує громадянам РФ стежити за повідомленнями міністерства у зв'язку із ситуацією в Україні через можливі провокації. Про це заявив директор Департаменту Ситуаційно-кризового центру (ДСКЦ) МЗС РФ Юрій Горлач, повідомляє ТАСС.

"Звичайно, провокації не виключені", - наголосив він.

За словами дипломата, рекомендації західних країн до своїх громадян покинути Україну є спекуляціями та штучним нагнітанням напруженості.

"Незрозуміла причина, через яку вони цим займаються", - сказав Горлач.

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