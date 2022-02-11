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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
14 февраля 2022, 10:00

COVID-щеплення отримали менш ніж 20 тисяч українців

В Україні минулої доби щеплення від коронавірусу COVID-19 отримали 18 938 осіб. Темп вакцинації знизився вдвічі порівняно з показником за суботу та в чотири рази - порівняно з п'ятницею, повідомляє МОЗ у понеділок, 14 лютого.

У неділю першу дозу вакцини отримали 5658 осіб, другу дозу - 8981, додаткову дозу отримали 95 осіб, а бустерну дозу - 4204.

Учора щеплення проводили 343 мобільні бригади з імунізації, 1 726 пунктів щеплень та 407 центри вакцинації.

Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 14157. Набагато менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac - 3254, Moderna - 1291 і AstraZeneca - 236.

З початку кампанії вакцинації щеплено 15 577 694 осіб, з них отримали дві дози - 14 958 214 особи, отримали додаткову дозу - 23 748 людей, бустерну дозу - 567 242 особи. Загалом проведено 31 126 896 щеплень.

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