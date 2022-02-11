14 февраля 2022, 10:00 COVID-щеплення отримали менш ніж 20 тисяч українців В Україні минулої доби щеплення від коронавірусу COVID-19 отримали 18 938 осіб. Темп вакцинації знизився вдвічі порівняно з показником за суботу та в чотири рази - порівняно з п'ятницею, повідомляє МОЗ у понеділок, 14 лютого. У неділю першу дозу вакцини отримали 5658 осіб, другу дозу - 8981, додаткову дозу отримали 95 осіб, а бустерну дозу - 4204. Учора щеплення проводили 343 мобільні бригади з імунізації, 1 726 пунктів щеплень та 407 центри вакцинації. Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 14157. Набагато менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac - 3254, Moderna - 1291 і AstraZeneca - 236. З початку кампанії вакцинації щеплено 15 577 694 осіб, з них отримали дві дози - 14 958 214 особи, отримали додаткову дозу - 23 748 людей, бустерну дозу - 567 242 особи. Загалом проведено 31 126 896 щеплень. Твитнуть Загрузка... Загрузка...