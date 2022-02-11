МЗС назвало можливі терміни зустрічі ОБСЄ щодо Росії

14 февраля 2022, 12:00

Зустріч ОБСЄ з ініціативи України через дії Росії може відбутися 15 лютого, повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко у понеділок, 14 лютого.

"Не отримавши запитувану інформацію, Дмитро Кулеба вчора доручив направити офіційний запит про застосування наступного елемента механізму Віденського документа - проведення окремої зустрічі ОБСЄ для обговорення посилення та переміщення військ РФ. Така зустріч має відбутися протягом 48 годин, ймовірно, 15 лютого", - сказав він.

"Протягом передбачених Віденським документом 48 годин РФ не надала відповіді. Не можемо також вважати відповіддю лист Росії, який вона поширила в ОБСЄ через кілька годин після завершення передбаченого Віденським документом терміну. ​​По-перше, він не містить жодної інформації, яку запитує українська сторона, замість цього в ньому РФ намагалася висунути безпідставні звинувачення на адресу України. По-друге, Росія позначила це повідомлення як таке, яке не має відношення до процедури Віденського документа", - пояснив Ніколенко.

За його словами, у такий спосіб Росія намагається уникнути відповіді на питання щодо своєї військової діяльності поблизу кордонів України, перекладає відповідальність за ескалацію на Україну.

Дипломат додав, що у разі отримання незадовільної інформації під час зустрічі ОБСЄ Кулеба ініціює проведення спільного засідання постійної Ради та Форуму співробітництва з безпеки.

"Не тільки для обговорення ситуації на кордонах України, а й для можливого вироблення рекомендацій та подальших кроків щодо Росії", - наголосив Ніколенко.